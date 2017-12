Acidente entre ônibus e carro complica trânsito na Radial Leste

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro complicava o trânsito na Radial Leste, sentido centro, perto da Rua Fernandes Pinheiros, na manhã desta terça-feira, 20. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 10 horas e os veículos ocupavam a faixa da direita da Radial. Veja também: Especial - Como o trânsito parou SP e números da frota Especial - Dossiê Estado: os números do trânsito em SP iLocal - Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Às 10 horas, a CET registrava 25 km de congestionamento em toda a cidade, por conta do excesso de veículos. O índice representa 3% dos 835 quilômetros monitorados. No mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o engarrafamento era de 5,6 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. Na pista expressa da Marginal do Tietê, rumo à Rodovia Castelo Branco, havia lentidão em 3,9 km, entre as rodovias Bandeirantes e Castelo Branco. Já na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o motorista reduzia a velocidade por 2,8 km, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.