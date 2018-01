Acidente entre ônibus e carretas deixa cerca de 10 feridos na Anchieta

SÃO PAULO - Uma colisão entre um ônibus e duas carretas deixou ao menos dez pessoas feridas na Rodovia Anchieta, no litoral de São Paulo, no final da noite desta quinta-feira, 26. Duas das vítimas foram internadas em estado grave, conforme a Polícia Militar Rodoviária. As demais sofreram ferimentos leves e foram atendidas em unidades de pronto-atendimento da região.

+++ ‘Nº de operações em zonas conflituosas subiu’, diz corregedor da GCM de São Paulo

O acidente aconteceu no quilômetro 52, na alutra de Cubatão, por volta das 23 horas. Os veículos bateram no sentido litoral, na região de curvas de serra da rodovia. As testemunhas relataram à polícia que uma das carretas bateu na traseira do ônibus, que colidiu na traseira de outra carreta. A frente do coletivo ficou completamente destruída.

+++ Doria libera R$ 39,3 mi para desfiles de escola de Samba em 2018

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os veículos foram removidos para o acostamento durante a madrugada, mas ainda há lentidão na estrada, no começo desta sexta-feira, 27, devido à perícia e movimentação de viaturas.