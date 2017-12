Acidente entre ônibus e carreta deixa 2 mortos e 14 feridos na Castelo

SOROCABA - Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta causou a morte de duas pessoas e deixou outras 14 feridas, na madrugada desta quinta-feira, 30, na Rodovia Castelo Branco, em Pardinho, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus de turismo com 18 pessoas bateu na traseira da carreta, carregada com 40 toneladas de soja.

Todas as vítimas viajavam no ônibus, que levava um grupo religioso de Avaré para visitar uma igreja em São Paulo. O acidente aconteceu próximo do km 196, na pista sentido capital, em local com formação de neblina. Duas pessoas que estavam nos bancos da frente do coletivo - marido e mulher - morreram no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Avaré. Cinco pessoas tiveram ferimentos graves e outras nove ficaram feridas com menor gravidade. As vítimas foram levadas para hospitais de Botucatu e Avaré.