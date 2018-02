Acidente entre ônibus e carreta deixa 15 mortos Um ônibus que fazia uma ultrapassagem na BR-040, entre Curvelo e Felixlândia, em Minas, atingiu a lateral de uma carreta que vinha no sentido contrário, acompanhada de batedores, e provocou a morte de pelo menos 15 pessoas na tarde de ontem. Após o choque, o ônibus tombou. O resgate teve de ser feito por dois helicópteros do Corpo de Bombeiros e as duas pistas, no km 395, foram interditadas. No início da manhã, outro acidente com um ônibus deixou dois mortos e 16 feridos na BR-262, também no Estado.