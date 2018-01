Acidente entre ônibus e caminhão mata um em Viradouro

O acidente envolvendo um ônibus de trabalhadores rurais e um caminhão carregado de cana-de-açúcar provocou uma morte e deixou cinco pessoas feridas, na noite da quarta-feira, 15. A colisão frontal entre os veículos aconteceu às 22h30, em cima da ponte da estrada Durval Marçal Vieira, que divide Viradouro e Morro Agudo, na região de Ribeirão Preto.

O motorista do caminhão, Moisés Figueiredo dos Santos, de 36 anos, morreu no local. O motorista do ônibus e quatro trabalhadores rurais ficaram feridos, foram atendidos nos hospitais das duas cidades e liberados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ponte, instalada sobre o Rio Pardo, tem espaço para passagem de apenas um veículo. A ponte ainda estava interditada na tarde desta quinta-feira, 16, para a retirada dos veículos.