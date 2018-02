Acidente entre ônibus e caminhão fere 18 Dezoito passageiros ficaram feridos no acidente entre um ônibus e um caminhão na madrugada de ontem, na Rodovia Castelo Branco, em Iaras, no interior paulista. O motorista do ônibus não conseguiu frear e bateu na traseira de uma carreta que levava cana-de-açúcar. Os dois motoristas não se feriram. Das 18 vítimas, dois passageiros tiveram ferimentos graves e foram levados para o Pronto-Socorro de Avaré.