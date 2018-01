Acidente entre ônibus e caminhão deixa uma pessoa morta e 37 feridas

FRANCA - Um ônibus colidiu contra a traseira de um caminhão bitrem carregado com cana-de-açúcar na madrugada desta segunda-feira, 11, em Cravinhos, no interior de São Paulo, na Rodovia Anhanguera. De acordo com a Polícia Rodoviária, uma mulher morreu e 37 pessoas ficaram feridas e foram socorridas a hospitais da região.

O veículo levava no total 40 passageiros - várias poltronas foram arrancadas do local com a colisão. O motorista do caminhão, Alexandre Barreto, alegou que trafegava em baixa velocidade, em torno de 30 km/h, quando notou um impacto violento na traseira.

O ônibus tinha saído de São Paulo com destino a Uberaba, em Minas Gerais, e ainda não se sabe o que causou a colisão. Os feridos, oito deles em estado grave, foram levados para hospitais de Cravinhos e Ribeirão Preto. O tráfego na pista precisou ser desviado pela manhã para a remoção do coletivo e a perícia no local.

A empresa Real Expresso informou que aguarda a apuração do caso e que presta assistência às vítimas. Um psicólogo foi colocado à disposição para apoiar passageiros e familiares.