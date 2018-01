Acidente entre ônibus e caminhão deixa 2 mortos e 8 feridos na Castelo

SOROCABA - Um acidente entre um ônibus de linha e um caminhão carregado com tijolos causou a morte de duas pessoas e deixou outras oito feridas, na manhã desta quinta-feira, 10, na Rodovia Castelo Branco, em Boituva, no interior de São Paulo.

A colisão aconteceu por volta das 5 horas no km 120 da pista sentido capital. O ônibus da Viação Garcia, que levava passageiros para Campinas, bateu na traseira do caminhão.

Dois ocupantes do ônibus morreram na hora. Cinco vítimas foram levadas para hospitais de Boituva e Sorocaba. As outras, com ferimentos leves, foram atendidas no local.

Com o impacto, a carga se espalhou pela pista. A rodovia ficou totalmente interditada durante quase uma hora para o resgate dos corpos e socorro às vítimas. Em seguida, foi liberada a faixa da esquerda, mas até as 7h30 havia congestionamento no local.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Boituva.