Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos no interior de SP

SÃO PAULO - Um ônibus de turismo com 45 pessoas colidiu com com a traseira de um caminhão e deixou pelo menos dois mortos em Itatinga, a 224 quilômetros de São Paulo, na noite de domingo, 29.

Segundo a Polícia Rodoviária, duas pessoas morreram no local e as outras vítimas foram levadas ao Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu (SP). Equipes do Corpo de Bombeiros de Bauru, Avaré, Botucatu, Itatinga e São Manuel foram acionadas para auxiliar no resgate.

O Corpo de Bombeiros de Bauru informou que 12 vítimas estão em estado grave. A batida ocorreu no quilômetro 204 da Rodovia Castello Branco.