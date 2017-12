Acidente entre ônibus de sacoleiros e caminhão deixa 5 mortos e 23 feridos no interior de SP

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão provocou a morte de cinco pessoas e deixou 23 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, na noite desta terça-feira, 12, na Rodovia Assis Chateaubriand, altura do Km 372, na região de Parapuã.

A colisão ocorreu por volta das 20h45 e, de acordo com a corporação, o ônibus levava passageiros que tinham ido ao Paraguai fazer compras e o caminhão transportava uma carga de laranjas, que se espalhou pela pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o pneu do ônibus estourou e, ao perder o controle, o coletivo colidiu contra o caminhão. Um carro também teria batido no caminhão. Após a colisão, os dois veículos grandes rolaram pela pista e caíram em uma ribanceira.

A maioria dos feridos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para hospitais da região, que fica a 60 quilômetros de Presidente Prudente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

