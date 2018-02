Acidente entre ônibus e caminhão deixa 2 mortos na Rodovia Presidente Dutra

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, às 4h45 desta quinta-feira, após colisão lateral envolvendo um ônibus da viação interestadual Salutares e um caminhão, no quilômetro 226, da pista sentido são Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, na pista expressa, região do Parque Novo Mundo, zona norte da capital, próximo ao limite com Guarulhos.

As duas pessoas mortas eram ocupantes do coletivo. Por causa do acidente, a pista está parcialmente bloqueada e o congestionamento era de mais de 4 quilômetros às 6h45 da manhã. Pela pista lateral o engarrafamento chegava a 2 quilômetros.