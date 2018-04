Acidente entre ônibus deixa 8 mortos na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Pelo menos oito pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois ônibus de turismo, na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 6.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 17h30, um ônibus da Viação Intersul, que havia saído às 15h30 de Ilha Cumprida, no litoral sul de São Paulo, foi atingido por outro ônibus, da viação Realeza, que voltava de um passeio a Aparecida, no Vale do Paraíba, em direção a São José dos Pinhais, no Paraná.

O motorista da viação Realeza contou que o ônibus ficou sem freio, na altura do km 357, região de pista simples da rodovia, com três faixas de rolamento. Ao perder o freio, o coletivo invadiu a pista contrária, bateu em uma van e em seguida atingiu lateralmente o ônibus da Intersul. Após bater, o ônibus da Realeza tombou na pista.

Cinco passageiros que seguiam para o Paraná tiveram ferimentos leves e foram levados para hospitais da região. Outros oito passageiros do outro ônibus morreram no local, entre eles um adolescente com idade entre 12 e 14 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos. No local, havia cerca de quatro quilômetros de congestionamento nos dois lados, por volta das 18h30. A concessionária responsável pela rodovia e a PRF recomendam que os motoristas evitem utilizar a rodovia Régis Bittencourt na região de Miracatu.