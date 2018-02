Acidente entre microonibus e automóvel deixa sete feridos no Capão Redondo

Bruno Lupion, do Estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um acidente de trânsito entre um microonibus e um automóvel de passeio deixou sete vítimas feridas por volta das 22h30 de segunda-feira, 4, na Rua Paolo Porpora, altura do número 101, no Parque Independência, região do Capão Redondo, zona sul da capital.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Alvorada e ao pronto-socorro São Paulo e não há informações sobre o estado de saúde delas. O acidente será investigado pelo 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.