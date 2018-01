Acidente entre micro-ônibus e carro mata 6 no Grajaú

SÃO PAULO - Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas na manhã deste domingo, 12, em um grave acidente entre um micro-ônibus e um carro no bairro Jardim Eliana, no Grajaú, na zona sul de São Paulo. A colisão entre os veículos ocorreu por volta das 7h horas da manhã.

Segundo a Polícia Militar, as seis vítimas fatais estavam dentro do carro, e os feridos, no micro-ônibus, que naquele momento se dirigia para o Terminal Grajaú.

O helicóptero Águia foi acionado para prestar socorro no local, e uma pessoa foi levada para o hospital para receber atendimento, mas morreu antes de chegar ao local.

Os corpos ainda não foram retirados do local, e a perícia científica investigará as causas do acidente.