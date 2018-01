Acidente entre dois ônibus deixa morto e ferido na Mooca

SÃO PAULO - Um motorista morreu e um passageiro ficou ferido, na quinta-feira, 8, num acidente envolvendo dois ônibus urbanos da Via Sul no cruzamento da Avenida Paes de Barros com a Rua Capitão Pacheco e Chaves, na Mooca, zona leste de São Paulo.

Quando descia a Avenida Paes de Barros, em direção à Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, o coletivo prefixo 51884, de linha 375N (Metrô Bresser - Terminal Ana Rosa), bateu na lateral do ônibus prefixo 51810, de linha 4221/10(Jardim Planalto - Terminal Parque Dom Pedro), que trafegava pela Capitão Pacheco e Chaves.

O motorista do primeiro ônibus, Marcelino Alves Júnior, de 63 anos, morreu no local. Um dos passageiros do coletivo atingido na lateral, identificado apenas como Amilton, de 40 anos, com fortes dores nas costas, foi encaminhado pelos bombeiros para o pronto-socorro da Vila Alpina.

Testemunhas disseram ao policiamento que o coletivo que descia a Paes de Barros é que não teria respeitado o semáforo. O caso foi registrado no 56º Distrito Policial, de Vila Alpina.