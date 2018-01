Acidente entre dois ônibus deixa 2 mortos e 10 feridos na Tamoios

PARAIBUNA - Duas pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas, uma delas gravemente, em um acidente envolvendo um ônibus e um micro-ônibus na manhã desta terça-feira, 10, na Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, no Vale do Paraíba. Os dois veículos transportavam trabalhadores que atuam nas obras de duplicação da rodovia, principal acesso ao litoral norte de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 6h, o micro-ônibus estaria parado no acostamento para o embarque de passageiros, quando foi atingido pelo ônibus.

De acordo com informações dos passageiros, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção. Com o impacto, o micro-ônibus atropelou um dos passageiros que iria embarcar, caiu em uma ribanceira de aproximadamente seis metros de altura e quase atingiu uma residência. Os feridos foram socorridos e levados a hospitais de Paraibuna e São José dos Campos. Geraldo Sales, de 53 anos, e Marcelo dos Santos, de 33, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Até por volta das 9h os passageiros ainda estavam sendo socorridos. A rodovia ficou parcialmente interditada até as 11h. O micro-ônibus foi retirado da ribanceira por volta do meio-dia por um guindaste, o que gerou nova interdição da rodovia.

No último final de semana, um caminhão-tanque transportando combustível tombou no trecho de serra da Tamoios, em Caraguatatuba, e pegou fogo. O motorista ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. O fogo e o produto atingiram uma área verde de proteção ambiental. O acidente provocou a interdição da rodovia nos dois sentidos e congestionamento de sete quilômetros.