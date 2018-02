Acidente entre dois ônibus deixa 15 feridos em Mauá, na Grande SP

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo dois ônibus em Mauá, na Grande São Paulo, deixou 15 pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 26. Dessas, pelo menos uma está em estado grave. Os veículos bateram por volta das 6h30, na altura do número 2.400 da Avenida Dona Benedita Franco da Veiga.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros e quatro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Um helicóptero Águia também foi acionado para resgatar as vítimas.