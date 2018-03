Acidente entre dois micro-ônibus deixa 5 feridos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Cinco pessoas ficaram feridas, por volta da 0h15 desta sexta-feira, 21, após o motorista de um micro-ônibus da Viação Cooper Fênix, que fazia a linha 9717/10 (Jardim Almanara - Metrô Santana), não perceber o sinal vermelho e ser atingido por um micro-ônibus fretado da Viação Gatti no cruzamento entre as avenidas Zaki Narchi e Cruzeiro do Sul, na região de Santana, zona norte da capital.

Ficaram feridos três passageiros do micro-ônibus de linha municipal e o motorista e um dos passageiros do veículo fretado. As vítimas, com ferimentos leves e moderados, foram encaminhadas para o pronto-socorro do Mandaqui. Com o impacto, um coletivo arrastou o outro por quase 100 metros. O caso será registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.

Até as 2h15, permaneciam bloqueadas, para perícia, a calçada e uma das faixas da Avenida Cruzeiro do Sul no sentido Metrô Santana estão bloqueados segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).