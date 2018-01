Batida entre caminhões deixa 1 morto e 2 feridos na Anhanguera

SÃO PAULO E SOROCABA - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Anhanguera, em Sumaré, no interior paulista, na manhã desta sexta-feira, 22. A colisão traseira entre os dois veículos destruiu um muro de contenção e jogou o caminhão à frente da pista expressa para a pista lateral, no quilômetro 105 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo teve um problema nos freios e estava parado na pista por volta das 5h45, quando foi atingido por outro caminhão, que transportava areia em direção à capital. Um passageiro no caminhão de trás morreu no local. Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a um pronto socorro da região.

Segundo a concessionária CCR AutoBan, um carro também teria sido atingido pela colisão acidente, o que não foi confirmado pela polícia.

Por cerca de duas horas e meia, duas faixas na pista principal e uma na pista lateral ficaram interditadas. O trânsito fluía em direção a São Paulo através de uma alça de acesso à cidade de Sumaré. O congestionamento na região chegou a dez quilômetros. Uma faixa na pista principal foi liberada por volta das 8h10. Até as 8h30, as equipes da empresa concessionária esperavam a chegada da perícia para liberar as faixas que ainda estavam interditadas.

Queda de barreira na Régis. Uma queda de barreira na Serra do Cafezal interditou a pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt durante toda a noite desta quinta-feira, 21. O deslizamento aconteceu no quilômetro 350, em Miracatu, por volta das 18 horas da quinta-feira e uma faixa da pista só foi liberada por volta das 6h30 desta sexta-feira.

Terra, lama e rochas caíram de uma encosta caíram sobre a rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o solo ficou instável em decorrência das chuvas. As ações de desobstrução exigiram o fechamento parcial também da outra pista.

Na manhã desta sexta-feira, havia ainda 16 quilômetros de congestionamento no sentido de Curitiba e dois quilômetros de trânsito parado em direção a São Paulo.