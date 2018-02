Acidente entre cinco veículos interdita faixas na Marginal Tietê

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo três caminhões e dois carros interditou as duas faixas da esquerda da pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Limão. Houve vítimas, mas a CET não soube precisar o número exato. A colisão aconteceu por volta das 16h20 desta terça-feira.

A via registrava lentidão por quase 6 km no sentido Castelo, nas pistas local e expressa, da Ponte Vila Guilherme até a Ponte do Limão, e na pista central, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte do Limão.