Acidente entre cinco caminhões e um carro mata um no Sacomã

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo cinco caminhões e um carro deixou uma pessoa morta no início da manhã desta quarta-feira, 9, em um trecho urbano da Rodovia Anchieta. A colisão ocorreu próximo à Rua Professor Vilalva Junior, no Sacomã, sentido Santos.

Outra pessoa ficou ferida, mas recusou atendimento do Corpo de Bombeiros. Três viaturas da corporação foram deslocadas para atender a ocorrência. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as pistas seguem completamente interditadas. O desvio está sendo feito pela Rua Vergueiro.