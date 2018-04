Acidente entre carro e ônibus no Ipiranga deixa um morto e dois feridos

SÃO PAULO - Uma colisão entre um ônibus municipal e um GM Astra no cruzamento das ruas do Manifesto e Dom Lucas Obes, no Ipiranga, zona sul da capital, feriu gravemente o motorista do carro e matou seu passageiro por volta das 22h30 desta quinta-feira, 3. Uma senhora que estava no ônibus caiu com o impacto da batida e sofreu ferimentos leves. Segundo relato de testemunhas a policiais militares, o Astra teria desrespeitado o sinal vermelho.

O veículo foi atingido na lateral direita pelo ônibus e arrastado por cerca de dez metros, até atingir um poste da Eletropaulo. Tiago Andrade de Oliveira, de 28 anos, estava sentado no banco de passageiro e morreu na hora. Heitor de Souza, de 32, motorista do veículo, foi encaminhado ao Hospital São Paulo em estado grave pelos bombeiros.

O condutor do ônibus da empresa Via Sul, prefixo 51008, que fazia a linha 5028 (Museu do Ipiranga - Cohab Heliópolis), prestou depoimento ao delegado do 17º Distrito Policial, no Ipiranga, e foi liberado em seguida. A Eletropaulo interrompeu a energia no quarteirão para fazer reparos no poste.