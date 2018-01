Acidente entre carro e ônibus deixa 10 feridos na zona norte

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um carro e um ônibus na Avenida Ultramarino, no Mandaqui, zona norte de São Paulo, deixou pelo menos 10 feridos no início da tarde desta quarta-feira, 21.

Uma pessoa ficou presa nas ferragens, e as demais apresentaram apenas ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Por volta das 14h, equipes dos bombeiros e do SAMU ainda estavam no local para fazer o resgate e o transporte das vítimas aos prontos socorros.