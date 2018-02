Acidente entre carro e moto interdita faixa na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Nesta sexta-feira, 12, um acidente na pista central da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, próximo à Ponte do Piqueri, envolvendo um carro e uma moto, interditou a faixa da direita, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi enviada ao local para atender a vítima. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

O trânsito está complicado na Marginal do Tietê, com 5,3 km de lentidão, no sentido Castello Branco, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio de Fontana.