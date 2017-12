Acidente entre carro e moto deixa dois mortos

SÃO PAULO - Um acidente entre um carro e uma moto deixou dois mortos na rua Alcântara, na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 4. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou trechos das Ruas Guaranésia, Alcântara, Itaúna, Andaraí e também na Avenida Guilherme Cotching por volta das 6h40.

Não há previsão de liberação das vias.

