Acidente entre carro e micro-ônibus na Zona Norte deixa 4 pessoas feridas

Um acidente entre um veículo e um micro-ônibus, na manhã deste domingo, 13, na Zona Norte de São Paulo, deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave. A colisão aconteceu na Estrada do Corredor, na altura do número 740, no Jaraguá.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, uma vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Doutor José Soares Hungria, em Pirituba, outra ao Hospital Geral de Taipas e as duas últimas foram levadas pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas.