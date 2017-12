Acidente entre carro e caminhão deixa feridos e congestiona Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Ao menos quatro pessoas ficaram feridas em colisão entre um caminhão e um carro na Marginal do Tietê, no Bom Retiro, na região central de São Paulo, por volta das 6h15 desta segunda-feira, 29. O acidente aconteceu no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na pistal central da Marginal, próximo à Ponte das Bandeiras. Pelo menos três pessoas foram retiradas das ferragens do veículo de passeio pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas ao Hospital de Clínicas.

O trânsito foi liberado no local às 7h45, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Mais cedo, o congestionamento provocado pela interdição da pistal central chegou a congestionar toda a extensão da Marginal, no sentido Ayrton Senna.

