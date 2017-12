Acidente entre carro e caminhão deixa feridos e provoca lentidão na Fernão Dias

SÃO PAULO - Uma faixa da Rodovia Fernão Dias está bloqueada na região metropolitana de São Paulo, no sentido Minas Gerais, por causa de um acidente entre um carro e um caminhão de grande porte. A colisão aconteceu por volta das 7 horas desta quarta-feira, 24, no quilômetro 80, no Tremembé, na zona norte da capital paulista. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um poste também foi atingido, mas não há detalhes sobre como ocorreu o acidente.

Ao menos três pessoas que estavam no veículo de passeio ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região, segundo o Corpo de Bombeiros. O congestionamento passa de três quilômetros no sentido Minas. Não há previsão para a remoção dos veículos do local.