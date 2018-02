Acidente entre carretas no Rodoanel mata 1 Um acidente entre duas carretas deixou um motorista morto e outro ferido, na madrugada de ontem, na altura do km 48 do Rodoanel Mário Covas, no sentido Imigrantes. Uma carreta, que transportava uma pá de hélice eólica, estava estacionada no acostamento, quando foi atingida na traseira por outra carreta. O motorista do caminhão estacionado morreu na hora. O outro motorista foi internado em estado grave.