Acidente entre carretas deixa uma pessoa ferida no Rodoanel

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo duas carretas na altura do km 24 do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, no sentido Rodovia Castelo Branco, deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, 5. A vítima ficou presa entre as ferragens e foi resgata pelo Corpo de bombeiros. Não há maiores informações sobre seu estado de saúde.

Devido ao acidente, os motoristas que passavam pela região por volta das 11h da manhã encontravam pontos de congestionamento entre os km 29 e 25. A pista da esquerda ficou interditada, mas já foi liberada, segundo a concessionária responsável pelo trecho.