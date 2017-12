Acidente entre carreta e ônibus congestiona Avenida Salim Farah Maluf, em SP

SÃO PAULO - Uma carreta bateu na traseira de um ônibus na Avenida Salim Farah Maluf, próximo à Celso Garcia, na zona leste de São Paulo, no início da manhã desta quarta-feira, 1º. Com a colisão, o coletivo foi arrastado e derrubou um poste e fios da rede elétrica no local, afetando o funcionamento de semáforos da região. Às 6h30, havia bloqueio parcial e congestionamento de três quilômetros na pista expressa, no sentido zona norte da Salim Maluf.

Uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) trabalha no conserto dos equipamentos e agentes espalham serragem sobre o óleo derramado na pista. Um dos motoristas precisou ser levado ao hospital, segundo o Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado.