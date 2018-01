Acidente entre caminhões deixa 3 feridos na Marginal do Tietê

Três pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira, 16, em um acidente entre dois caminhões na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, perto da Ponte da Casa Verde.

Em razão do acidente, a pista expressa da via está interditada. O desvio é feito pela pista local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), pousou no local para socorrer as vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.