Acidente entre caminhões causa trânsito na avenida dos Bandeirantes

Um acidente bloqueia duas faixas da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista. O choque, entre dois caminhões, ocorreu na altura do viaduto Santo Amaro, na região de Moema.

Com isso, pare da avenida foi bloqueada para o guinchamento dos veículos – às 5h30, os caminhões já haviam começado a ser rebocado. Mesmo assim, a via - uma das mais movimentadas da capital paulista – já registra congestionamento no sentido da marginal pinheiros. Já no sentido da rodovia dos Imigrantes, a Bandeirantes registra apenas movimentação intensa.