Acidente entre caminhão e ônibus mata 4 e fere 22 no Paraná

São Paulo. O ônibus tinha saído de São Paulo com 46 pessoas e estava quase chegando ao destino, quando o motorista invadiu a pista contrária, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, batendo contra a carroceria de um caminhão carregado com milho, que se dirigia para Chapecó (SC).

Os dois motoristas ainda conseguiram livrar as frentes dos veículos. O ônibus foi atingido a partir da segunda fileira de passageiros. O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves, enquanto o do caminhão saiu ileso.

Seis ambulâncias da concessionária Ecocataratas, quatro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 12 do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram utilizadas para atender os feridos. A pista ficou com metade da pista fechada até 9h30, para o atendimento do acidente e limpeza do local.

No Rio Grande do Sul, um acidente entre um Peugeot e uma van que transportava pacientes para hospitais de Porto Alegre deixou 13 pessoas feridas ontem de manhã, na cidade de Dois Irmãos. Os veículos estavam na BR-116.