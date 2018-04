Acidente entre caminhão e ônibus deixa 16 feridos em Sales Oliveira (SP)

SÃO PAULO - Quinze passageiros de um ônibus que vinha do Alagoas com destino a São Paulo e o motorista de um caminhão carregado de vacas se feriram após uma colisão no cruzamento das rodovias Altino Arantes (SP-351) e Waldir Canevari (SP-355/330), conhecido por "Trevo da Morte", no município de Sales Oliveira, a 363 km da capital paulista, às 13h30 de domingo, 20.

O caminhão trafegava pela Rodovia Altino Arantes, altura do km 79, no sentido preferencial do trevo, quando bateu na lateral do ônibus da empresa São Cristóvão, que vinha pela Rodovia Waldir Canevari e deveria ter concedido a passagem, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O motorista do caminhão foi encaminhado em estado grave ao hospital de Orlândia (SP), assim como quinze passageiros do ônibus que sofreram ferimentos leves. O motorista do coletivo fugiu, segundo a PRE. Quatro vacas morreram no acidente, de um total de 16 transportadas.