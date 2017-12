Acidente entre caminhão e carreta provoca lentidão na Dutra

SÃO PAULO - Um caminhão e uma carreta colidiram na Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo, por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, 26. Apenas uma faixa está liberada para o trânsito no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 186 da rodovia. Ao menos uma pessoa ferida no acidente foi encaminhada para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros.

São registrados cerca de dois quilômetros de trânsito lento na região, em cada sentido da Dutra, devido ao bloqueio parcial da pista e à movimentação de viaturas.