Acidente entre 4 carros mata 6 pessoas na região de Porangaba-SP

No fim da noite de sexta-feira, por volta das 23h10, seis pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo quatro veículos na Rodovia Camilo Príncipe de Moraes (SP-141), em Porangaba, no interior paulista.

Quatro dos mortos, com idades entre 17 e 21 anos, viajavam em um carro, modelo Golf, que cruzava a estrada e foi atingido por uma van. Na sequência, outros dois carros também bateram e um deles colidiu com a van.

Morreram no Golf, com placa de Cesário Lange, o motorista Gabriel Perez Fabiano e os passageiros Gerlane da Silva Ferreira, Alexsandro Ferreira Silva e Luan Henrique Nascimento.

As vítimas fatais da van são o motorista Adriano Soares Pereira e o passageiro José Fernandes. Uma vítima morreu no Pronto-Socorro de Cesário Lange. A passageira Patrícia Maria da Silva Novais, que viajava na van, sobreviveu com ferimentos leves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu. A van, com placa de Porangaba, foi apreendida por estar em situação irregular, segundo a Polícia Rodoviária de Tatuí.