Acidente em São Paulo bloqueia Fernão Dias no sentido Minas Gerais

SÃO PAULO - Os motoristas devem evitar trafegar pela Rodovia Fernão Dias, sentido Minas, no trecho localizado na divisa entre São Paulo e Guarulhos, nesta quarta-feira, 21. Um acidente envolvendo uma carreta, que tombou na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no Tremembé, na zona norte de São Paulo, via usada como desvio da Fernão Dias, interdita totalmente a rodovia, na altura do km 86.

Os motoristas que chegam até o trecho estão sendo desviados para o retorno e devem voltar para São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

As Rodovias Anhanguera e Presidente Dutra ou Ayrton Senna podem ser usadas para chegar à Rodovia Dom Pedro I, que cruza com a Fernão Dias em Atibaia. Outra opção é a rodovia dos Bandeirantes, que dá acesso à Fernão Dias em Mairiporã, passando pelo município de Franco da Rocha.

A carreta, que transportava placas de madeira, tombou na manhã desta quarta-feira, e a carga caiu na pista, interditando totalmente a avenida, próximo à rodovia Fernão Dias.

A pista sentido Minas da Rodovia está interditada desde o dia 26 de fevereiro em razão de obras de recuperação no viaduto localizado no km 77,5, região do Tremembé. A estrutura do viaduto foi abalada por um deslizamento de encosta provocado pela chuva.