Acidente em rodovia mata seis pessoas da mesma família

Um acidente envolvendo um automóvel e um ônibus em Dourado, região de Ribeirão Preto, deixou seis pessoas de uma mesma família mortas na última segunda-feira, 25. Segundo testemunhas, o motorista do automóvel perdeu o controle da direção, saiu da pista e, ao tentar retornar à via, colidiu com o ônibus, que transportava trabalhadores rurais de uma usina de cana-de-açúcar.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 203 da Rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira (SP-215). Não foi possível resgatar as vítimas com vida. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, com auxílio de um guincho, demorou cerca de uma hora e meia para retirar o carro de baixo do ônibus.

A vítimas foram identificadas como Adenilson de Jesus Norberto, 20, Loide Alves de Souza, 24, Hosana Moreira dos Santos, 27, Célio Gonçalves de Souza, 37, e duas crianças, filhos de Hosana e Souza. A família ia de Londrina (PR) para Porto Ferreira, próxima a Ribeirão Preto.