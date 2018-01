Acidente em rodovia deixa quatro mortos no interior de SP

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um acidente entre dois carros deixou quatro mortos na noite de sábado, 14, na altura do quilômetro 116 da Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), na região de Salto de Pirapora, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu por volta das 19h30, quando o motorista de um BMW perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com um Monza. Os dois motoristas e os passageiros do Monza - entre eles um bebê de 20 dias - morreram.