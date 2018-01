Um acidente na Rodovia Geraldo Scavone, no km100, em Jacareí, no interior paulista, envolvendo um ônibus e um Pálio, deixou duas mulheres e um homem mortos. O caso ocorreu às 5h40 da manhã deste sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos se chocaram de frente. O motorista do ônibus teve ferimentos leves e foi levado para um hospital de Jacareí.