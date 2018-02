Acidente em Penápolis deixa 10 mortos e 5 feridos

Dez pessoas que estavam em uma van, entre elas uma criança de cinco meses, morreram no fim da noite deste sábado, 16, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 276, envolvendo a van que transportava 11 parentes de detentos das Penitenciárias de Pacaembu e Dracena, um ônibus do sertanejo Gusttavo Lima, que estava apenas com o motorista, dois caminhões canavieiros, um veículo de passeio e um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão bi-trem transportando cana entrava na Rodovia Assis Chateaubriand, vindo de uma estrada rural. Uma das unidades do caminhão tombou ao fazer a curva e foi atingida na lateral pela van, que não conseguiu brecar a tempo, provocando o engavetamento.

Apenas uma passageira da van conseguiu sobreviver. Cinco pessoas de outros veículos tiveram ferimentos, entre elas três gravemente, e foram encaminhadas para a Santa Casa de Araçatuba. Os feridos leves foram levados para a Santa Casa de Penápolis.