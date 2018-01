Acidente em parque de diversão fere 9 em Ribeirão Preto

Nove pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira em um acidente ocorrido no brinquedo Crazy Dance, no parque de diversões Magic World, instalado ao lado do cruzamento de duas das principais avenidas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Por volta de 22 horas, um grupo de pessoas saía do brinquedo, formado por cadeiras que giram em alta velocidade, que começou a girar novamente. Segundo as vítimas, levadas ao Pronto-Socorro Central, o operador do brinquedo não estava no comando e outro funcionário teve que pará-lo.

O caso mais grave foi de Regina Queiroz, que levou mais de 50 pontos na cabeça e foi atendida no Hospital São Francisco. Alguns parentes dela também ficaram feridos e poderão acionar o dono do parque na Justiça.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) no boletim de ocorrência, no Plantão Policial. O caso será investigado pelo 4.º Distrito Policial. A direção do parque não se manifestou sobre o acidente.