Acidente em obra deixa dois mortos e três desaparecidos em Piracicaba

Atualizado às 16h20.

CAMPINAS - Dois corpos de vítimas de um acidente na obra do anel viário de Piracicaba, interior de São Paulo, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira, 1. Um guindaste e vigas da construção de uma ponte sobre o Rio Piracicaba caíram nesta manhã, deixando cinco feridos e cinco desaparecidos. As equipes do Bombeiros, com mergulhadores, e da Polícia Militar continuam buscando os outros três funcionários, mas há poucas chances de eles serem resgatados com vida.

O Corpo de Bombeiros informou que dois trabalhadores estavam pendurados no pilar da obra da ponte que atravessará o Rio Piracicaba, na altura da SP-147, que liga a cidade a Limeira, quando as equipes chegaram.

Dois helicópteros Águia da PM tiveram que fazer o resgate dos trabalhadores, que foram levados para o hospital. Outros três caíram no rio, conseguiram sair nadando e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, com ferimentos leves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente teria sido um problema de engenharia, afirmou o presidente do Sindicato da Construção Civil de Piracicaba e Região, Milton Costa.

As empresas responsáveis pela obra e concessionária Rodovias do Tietê não se pronunciaram.