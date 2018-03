Acidente em obra deixa 1 morto e 2 feridos

A morte de um dos operários foi constatada assim que ele chegou ao Hospital Mandaqui, na zona norte. As outras duas vítimas foram internadas no Hospital Municipal Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital das Clínicas.

O acidente aconteceu por volta das 11 horas. O shopping fica entre as Avenidas Doutor Antônio Maria Laet e Tucuruvi e a Rua Paranabi. Três viaturas do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram enviados para o local.

O operário encaminhado para o Hospital Municipal Vila Nova Cachoeirinha teve fraturas e estava internado em estado estável. O Hospital das Clínicas não informou o estado de saúde da terceira vítima do acidente.

Queda. A Corregedoria da Defesa Civil explicou que uma rampa de acesso entre um andar e outro, construída no interior do shopping, caiu e sobre ela estavam os três operários envolvidos no acidente. A estrutura de concreto tinha cerca de 15 metros e estava no sexto andar do edifício.

Uma equipe de técnicos da Defesa Civil e engenheiros da Subprefeitura de Santana-Tucuruvi foram ao local para fazer vistoria na obra. Os técnicos da Defesa Civil foram fazer avaliações sobre a estrutura do futuro centro comercial. Eles também consultaram a documentação da obra.

Pesar. Por meio de nota, a Assessoria de Imprensa do Shopping Metrô Tucuruvi disse que a direção do empreendimento "lamenta o ocorrido e informa que determinou a imediata apuração da causa do acidente". Afirma ainda que está "prestando todo o apoio aos envolvidos".