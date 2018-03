Acidente em montanha-russa de parque em São Paulo deixa 16 feridos

SÃO PAULO - Um acidente em uma montanha-russa no Playcenter, localizado na Marginal do Tietê, zona norte de São Paulo, deixou 16 crianças feridas, segundo informações da assessoria do parque. Quinze tiveram ferimentos leves e já receberam alta. Uma segue em observação no Hospital Metropolitano, mas, segundo o Playcenter, seu estado "não é grave."

Segundo relatos de visitantes, dois carrinhos do brinquedo Looping Star se chocaram. Um estava parado na platorma e outro não conseguiu frear.

Após o incidente, registrado às 12h40, somente a atração foi fechada -- o parque continuou funcionando normalmente.

De acordo com o site do Playcenter, a montanha-russa atinge 90 quilômetros por hora em um percurso de 592 metros.

Em nota, o parque informou que está apurando as causas do ocorrido, e prometeu esclarecerê-las assim que houver um "laudo preciso" da perícia.

O Playcenter destacou que "o equipamento passou por vistoria, manutenção e testes de segurança de rotina" hoje. Ainda segundo o parque, o atendimento médico dos feridos está sendo custeado pela empresa. A Polícia Científica foi ao local e também vai investigar o episódio.

Texto atualizado às 19h40.