e um Gol de São Paulo causou a morte dos dez ocupantes dos dois

veículos no início da manhã deste sábado. O acidente ocorreu na MGT-122, próximo de Porteirinha, no norte de Minas, quando a caminhonete bateu de frente no Gol. Duas vítimas ainda chegaram a ser levadas a hospitais, mas não resistiram aos ferimentos.