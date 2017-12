Acidente em frente ao Ibirapuera congestiona o Corredor Norte-Sul

SÃO PAULO - Uma colisão de um carro com uma moto deixa o trânsito lento em quase toda a extensão do Corredor Norte-Sul, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 29. O motociclista se feriu, mas o estado de saúde dele ainda não foi informado. O acidente aconteceu por volta das 7 horas.

Às 7h40, o congestionamento no sentido sul chegava a 8 quilômetros, entre a região da Luz e o Parque do Ibirapuera, conforme o monitoramento do aplicativo Waze. Já em direção à zona norte da capital, as filas se estendiam por ao menos 5 quilômetros, da Avenida dos Bandeirantes até o local do acidente. Na Bandeirantes, também há excesso de veículos após um acidente que aconteceu mais cedo.

A principal alternativa para os motoristas é usar a Avenida do Estado para o deslocamento entre as zonas norte e sul da capital.