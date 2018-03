Acidente em estrada derrama petróleo em córrego de MG

SÃO PAULO - A limpeza do córrego do Jacaré, no município Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais, deve começar a ser feita nesta terça-feira, 22. Na tarde de domingo, 20, um acidente causou o derramamento de petróleo bruto na pista da BR-251, na altura do km 401. Em seguida, o produto atingiu o solo com vegetação rasteira e o córrego.

Técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) acompanharão a limpeza. Segundo a instituição, o petróleo vazou depois de um acidente entre duas carretas. O veículo que transportava o produto foi atingido na parte traseira por outro caminhão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os primeiros trabalhos de limpeza ficaram concentrados na pista de rodagem. Análise da Feam aponta que poucas pessoas da Comunidade do Jacaré utilizam as águas do córrego.