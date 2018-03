Acidente em estaleiro mata um operário Um operário morreu e ao menos sete ficaram feridos ontem em acidente no estaleiro Keppel Fels, em Angra dos Reis, litoral do Estado do Rio. As vítimas estavam em uma plataforma e trabalhavam na restauração de um navio quando foram atingidas por uma peça que se soltou da embarcação. Quinze operários caíram no mar. Bombeiros e mergulhadores participaram das buscas. A maioria dos operários teve ferimentos leves. Um deles permanecia internado à noite. O Estado não conseguiu contato com o estaleiro.